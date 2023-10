Por cansaço muscular, Zeca desfalca o Vitória contra o Ituano

O técnico Léo Condé terá um desfalque certo para o importante compromisso diante do Ituano, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por precaução do departamento médico, o lateral Zeca foi vetado do jogo no interior paulista e permaneceu em Salvador.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o defensor sentiu um cansaço muscular por ter atuado os 90 minutos na partida contra o Avaí, na última rodada. Na semana do confronto diante do CRB, Zeca estava acometido de um edema na coxa e foi vetado do jogo em Maceió.

Um dos líderes do time, Zeca disputou 22 jogos com a camisa Rubro-Negra na Segundona nacional, sendo titular em 19 oportunidades, com um gol marcado e uma assistência. A tendência é que o capitão Rubro-negro seja substituído por Edson Lucas, lateral-esquerdo recém-chegado e que ainda não estreou. Outra opção para o setor é Marcelo.

O jogo contra o Ituano está marcado para esta sexta-feira, 22, às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP. O Leão da Barra é o líder da Segundona nacional, com 52 pontos ganhos.