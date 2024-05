Possível substituto de Léo Condé é especulado; saiba quem é | A TARDE

Ainda sem vencer no Brasileirão, Vitória chega a marca negativa de cinco derrotas consecutivas na competição, após ser derrotado por 2 a 1 para o Vasco da Gama, pela 6ª rodada. Com isso, Léo Condé está ameaçado e pode ser desligado do comando técnico. Um dos nomes especulados é o de Wesley Carvalho, que já teve passagem pelas divisões de base rubro-negra e no profissional de forma interina. A informação foi divulgada pelo jornalista Pedro Sento Sé.

Baiano de Itapetinga, Wesley Carvalho tem 49 anos e comandou os times Sub-17 e Sub-20 do Vitória, entre 2010 e 2016. Em 2015 teve sua primeira oportunidade na equipe principal. Na Série B daquele ano, ele treinou a equipe em quatro jogos, com três vitórias e uma derrota,com aproveitamento de 75%. O trabalho foi primordial para a campanha do acesso, que teve Vagner Mancini no comando.

Após a demissão de Argel Fuchs em 2017, Carvalho dirigiu o time principal na final do Baianão daquele ano contra o Bahia e conquistou o estadual após dois empates.

Em 2017 dirigiu o time Sub-20 do Palmeiras. Carvalho trabalhou entre 2018 e 2021 no alviverde paulista, onde também foi auxiliar técnico da equipe principal.

Seu último trabalho foi no Athletico, onde desembarcou em 2022 no CT do Caju. No Furacão, ele treinou os times Sub-20 e de Aspirantes, e também foi auxiliar permanente do clube. Ele substituiu os treinadores Paulo Turra e Felipão. Ele obteve 11 vitórias, 13 empates e nove derrotas, com 46% de aproveitamento.

Vale salientar que o futuro de Léo Condé será decidido nesta terça-feira, 14, quando ocorrerá uma reunião entre o treinador e o corpo diretivo do Vitória.

