Presidente do Vitória participa de reunião do Confut Nordeste

O presidente do Vitória, Fábio Mota, participou nesta sexta-feira, 4, em Fortaleza, da Assembleia Copa do Nordeste 2023, durante a realização do 3º Confut Nordeste. O evento, considerado a maior conferência de futebol da região, será encerrado neste sábado.

A Copa do Nordeste terá duas eliminatórias em duas fases e em jogos únicos. O Vitória disputará a Pré-Copa, em busca de uma das quatro vagas para a fase final. A estreia do Leão ocorre no dia 5 de janeiro, contra o Cordino-MA, no Estádio Barradão.

Em caso de vitória, o Rubro-Negro enfrentará, no dia 8 de janeiro, o vencedor da partida entre Jacuipense e Altos-PI.

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou oficialmente a tabela com os duelos da fase preliminar da competição.