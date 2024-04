Pronto pra volta! Dudu é o jogador do Leão mais 'amarelado' em 2024 | A TARDE

Fora do Ba-Vi da última quarta-feira (20), válido pela Copa do Nordeste, o volante Dudu, do Leão, está relacionado para a partida decisiva contra o Treze, nesta quarta-feira (27), válida pela última rodada da fase de grupos do torneio regional. Ele retorna à delegação rubro-negra após cumprir mais uma suspensão, o que vem sendo muito comum em sua passagem na Toca.

Na partida contra o Itabaiana, onde o Leão da Barra venceu por 3 a 1, o volante já havia sido substituído, mas acabou invadindo o gramado para comemorar um dos gols da virada. A ação impulsiva resultou no terceiro cartão amarelo recebido por Dudu, que precisou cumprir suspensão diante do Bahia.

A atitude do jogador chegou a ser comentada pelo técnico Léo Condé, em entrevista coletiva. "A gente tenta controlar ele, conversa. É um jogador com característica muito impulsiva. Espero que aprenda com os erros. Mas naquele momento aconteceu com ele, mas vários atletas... É claro que a gente tem que ter equilíbrio, mas é do ser humano. É um momento de extravasar", disse o treinador, na época.

Mais amarelos em 2024

Em 2024, Dudu foi o jogador que mais levou cartões amarelos no Vitória. No total, são 8 advertências em 13 jogos, sendo três desses jogos, pela Copa do Nordeste, onde cumpriu efeito suspensivo no clássico baiano.

O volante, que desfalcou a equipe nas três últimas partidas, para tratar uma lesão na panturrilha, foi liberado pelo departamento médico do clube e retornou aos treinos na última segunda-feira (25). Agora, voltará a atuar pelo Rubro-Negro em uma partida decisiva, onde é bom ficar ligado para não ser punido novamente com cartões.

Partidas que Dudu foi amarelado em 2024:



17/01/2024 - Vitória 0x1 Jacuipense (Campeonato Baiano);

24/01/2024 - Barcelona de Ilhéus 2x1 Vitória (Campeonato Baiano);

14/02/2024 - Juazeirense 2x0 Vitória (Copa do Nordeste);

18/02/2024 - Vitória 3x2 Bahia (Campeonato Baiano);

21/02/2024 - Vitória 1x1 Náutico (Copa do Nordeste);

03/03/2024 - Itabuna 0x2 Vitória (Campeonato Baiano);

06/03/2024 - Vitória 3x1 Itabaiana (Copa do Nordeste);

10/03/2024 - Barcelona de Ilhéus 0x2 Vitória (Campeonato Baiano)