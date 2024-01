Regularizados, Luan e Everton Ribeiro podem estrear na dupla Ba-Vi | A TARDE

Contratações mais badaladas da dupla Ba-Vi na janela de transferências, os meias Luan e Everton Ribeiro já podem estrear. Os atletas tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o registro nacional de jogadores. Com isso, eles se tornam opções dos times para a disputa do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

Everton Ribeiro vem de passagem marcante no Flamengo

Natural de Arujá, em São Paulo, Everton Augusto de Barros Ribeiro é um jogador com histórico na Seleção Brasileira. Além de passagens na base, pelo sub-17 e 20, o jogador foi convocado para o elenco principal e fez parte do grupo na Copa do Mundo de 2022.

Na carreira, além de Cruzeiro e Flamengo, Everton atuou no São Caetano, Coritiba, Corinthians e Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Ele participa dos trabalhos de pré-temporada em Manchester, na Inglaterra.

Everton Ribeiro chega ao Tricolor após acumular títulos importantes como o Campeonato Brasileiro (4x), Taça Libertadores (2x), Supercopa do Brasil (2x) e uma Copa do Brasil.

Em fase difícil, Luan busca voltar aos bons tempos



Natural de São José do Rio Preto, Luan Guilherme de Jesus Vieira tem 30 anos e começou como profissional no Grêmio, onde foi campeão da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017 e considerado o Rei da América. Após seis temporadas, se transferiu para o Corinthians.

No Timão, viveu fase ruim. Atuou pouco devido à sequência de lesões e problemas físicos e passou parte do tempo afastado do elenco. Em 2022, disputou somente oito jogos pelo Santos. Em 2023 retornou ao Grêmio, onde tem status de ídolo e foi recebido com festa. Por lá, foram apenas cinco jogos, vindo como opção no banco de reservas.

No Vitória, Luan assinou contrato por produtividade válido até o fim de 2024, sendo prorrogável caso ele bata algumas metas, como a conquista do estadual, uma classificação para a Copa Sul-Americana e pela quantidade de minutos em campo, Ele segue aprimorando a parte física até ser liberado para o departamento técnico.