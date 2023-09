Rildo quer descansar: Ex-Vitória anuncia aposentadoria do futebol

Após 14 anos de carreira profissional no futebol, Rildo anunciou a sua aposentadoria. O ex-atacante do Vitória também atuou por Corinthians, Vasco, Santos, Coritiba, Paysandu, entre outros. Aos 34 anos, Rildo vai jogar, por diversão, ao lado de Leandro Castán e Christian, na equipe de sócios do Timão e aproveitar o tempo livre para curtir a filha de oito anos de idade.

“Minha filha tem quase oito anos e passei a vida inteira longe dela. Nos últimos clubes que eu joguei, São Caetano e Taubaté, eu ia e voltava para São Paulo para ficar com ela. Agora só estava aparecendo coisa longe e que não era tão bom de salário. Como já joguei com Leandro Castán e com o Christian, vou jogar no time associativo do Corinthians”, disse Rildo ao ge.

No Vitória, Rildo ficou marcado por sua velocidade em campo. Sua capacidade de driblar os marcadores e criar jogadas de perigo era uma das características que o destacavam. Toda essa agilidade resultou em alguns pênaltis a favor de sua equipe, que muitas vezes foram decisivos para o sucesso do Rubro-Negro.

Fora dos gramados, Rildo também conquistou o coração do público ao participar de um quadro no programa "Globo Esporte", da Rede Bahia. No "Rildo Quer Casar", o jogador, com apenas 22 anos na época, tentava levar Jéssica, uma jovem de 19, para o altar. O desafio era grande devido a oposição do pai de Jéssica, que temia as complicações de um relacionamento à distância.

Rildo havia se mudado para Salvador devido à sua transferência para o Vitória, enquanto Jéssica morava em São Paulo, cidade natal do jogador. A história proporcionou momentos de descontração e simpatia, conquistando alguns torcedores e mostrando o lado humano do atleta.

No entanto, a passagem de Rildo pelo Vitória também teve seus momentos controversos. Durante uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro de 2011, contra o Boa Esporte, o atacante perdeu a cabeça e tentou agredir o árbitro com um chute, após ser expulso de campo. A tentativa de agressão resultou em uma punição de 90 dias para o jogador.

Tentativa de agressão de Rildo, em 2011 | Foto: Reprodução