Saiba as possibilidades de acesso e título do Vitória na 36ª rodada | A TARDE

O Vitória terá mais uma oportunidade de confirmar o acesso a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Novorizontino tem status de decisão, já que o time paulista luta também por uma vaga na elite do futebol nacional. A partida está marcada para este domingo, 15, às 18h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novorizonte-SP.

Líder da Série B com 66 pontos ganhos, o Vitória precisa vencer ou empatar com o Novorizontino para carimbar matematicamente o retorno a Série A. Caso perca o jogo, o Leão da Barra também garantiria o acesso, porém deve esperar pelo término da rodada. Nesse cenário, Juventude ou Criciúma precisam perder seus jogos.

Possibilidades de acesso do Vitória na 36ª rodada:

- Vencer ou empatar com o Novorizontino

- Em caso de derrota para o Novorizontino: torcer por derrotas de Juventude ou Criciúma

Cenários para o título

Em caso de vitória contra o Novorizontino, o Leão da Barra precisa esperar a conclusão da rodada, que será finalizada na terça-feira, 17.

- Vitória campeão se vencer o Novorizontino e torcer por empate ou derrota do Criciúma, que joga terça

- Em caso de empate: Vai torcer por um empate no jogo entre Atlético-GO x Sport e por derrotas de Criciúma e Juventude em seus jogos

- Derrota para o Novorizontino: sem chances de ser campeão

Esse será o terceiro jogo da Série B em que o Vitória tem chances para confirmar o acesso. O time de Léo Condé vem de dois empates seguidos no Barradão, contra Juventude e Vila Nova. Após encarar o Novorizontino, o Rubro-Negro baiano encara o Sport, no Barradão, e a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó.