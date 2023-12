Santos tem Léo Condé como opção para 2024, diz site | A TARDE

Recém rebaixado a Série B, o Santos está no mercado e busca a todo custo contratar um treinador para a temporada 2024. De acordo com publicação do site TNT Sports, o clube da Vila Belmiro está com dificuldades para acertar com um novo comandante e cogita a contratação do técnico Léo Condé, campeão da Série B com o Vitória.

A equipe alvinegra conversou com o técnico Thiago Carpini, do Juventude, que subiu para a Série A este ano, porém as tratativas não foram adiante e o profissional seguirá na Sérra Gaúcha. Outro nome cotado é o de Fábio Carille, campeão brasileiro pelo Corinthians e que atualmente trabalha no V-Varen Nagasaki, do Japão. O principal entrave é a multa contratual do treinador.

A diretoria de futebol santista vê com bons olhos a contratação de Léo Condé, que fez um trabalho consistente a frente do Leão da Barra. O executivo de futebol do Santos, Fernando Silva, sugeriu o nome do comandante rubro-negro ao presidente Marcelo Teixeira, recém eleito pela torcida santista.

Vale salientar que Léo Condé renovou contrato com o Vitória até o fim de 2024. Caso o Santos queira contar com os serviços do técnico, terá que pagar a multa rescisória ao clube vermelho e preto para um eventual acordo. A equipe de reportagem do Portal A TARDE contactou a diretoria rubro-negra, que por cláusulas de confidencialidade em contrato, não quis informar o valor.

Léo Condé tem 45 anos e desembarcou na Toca do Leão em fevereiro, para substituir João Burse. Peça chave campanha que terminou na conquista do título da Série B, foram 22 vitórias, seis empates e apenas 10 derrotas, com aproveitamento de 63,1%. Ele dirigiu o time em 46 jogos na temporada 2023, com 23 vitórias, 10 empates e 13 derrotas, com aproveitamento 57,2%.

Léo Condé terá como primeiro compromisso na temporada 2024 a estreia no Campeonato Baiano. O rubro-negro visita o Jacuipense, no dia 17 de janeiro, às 19h15. Além do Baianão, o treinador do Leão da Barra terá as Copas do Nordeste e do Brasil, além da Série A do Brasileirão.