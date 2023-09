"Se não perder o que importa é pontuar", comenta Wagner Leonardo

O empate por 0 a 0 com o Mirassol, na noite da última sexta-feira, 1, frustou os quase 30 mil torcedores Rubro-Negros que fizeram uma linda festa nas arquibancadas do Barradão. Mesmo com o segundo empate seguido na segundona, o Vitória se mantém líder, agora com 49 pontos somados.

Após a partida, o zagueiro Wagner Leonardo trouxe suas impressões sobre o jogo. Considerado um dos pilares defensivos do Rbro-Negro baiano, o camisa 4 reconhece que não era o resultado esperado e crê que esse ponto somado fará diferença na luta pelo acesso a elite.

"O empate não era o resultado que a gente queria. Bola na trave, a gente pressionando o adversário a todo tempo. Se não perder o que importa é pontuar. Conquistamos um ponto dentro de casa e continuar trabalhando. A luta é grande e tem muita coisa pela frente ainda", disse o camisa 4 a Rádio Sociedade.

Wagner Leonardo ressaltou que o desgaste físico fez diferença, já que o Mirassol teve um tempo maior de recuperação e o Vitória vinha de um jogo intenso contra o Atlético-GO, já que atuou com um a menos em boa parte do tempo. Para ele, a estratégia de jogo aplicada foi bem executada, porém faltou o gol.

"Era um jogo de paciência. O Mirassol era o time com maior posse de bola no campeonato. Também não pode esquecer que o Mirassol está há 10/12 dias descansado e a gente veio de um jogo desgastante contra o Atlético-GO, com um a menos quase o tempo todo. Então, foi um jogo de superação aqui novamente. Sobre a estratégia, acho que a gente faltou só o gol mesmo, porque conseguimos impor o que a gente treinou", comentou.

O Vitória terá uma semana de preparação para o próximo compromisso pela segundona nacional. O Leão da Barra visita o CRB, no domingo, 10, às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 27ª rodada da Série B.