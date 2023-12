Seleção Brasileira pré-olímpica é convocada; Endrick é a novidade | A TARDE

O técnico Ramon Menezes convocou 23 jogadores para o torneio pré-olímpico da Venezuela, entre os dias 21 de janeiro e 11 de fevereiro, nas cidades de as cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto. As novidades na lista foram as convocações dos atacante Endrick, do Palmeiras, e John Kennedy, do Fluminense, que está focado na disputa do Mundial de Clubes.

São 14 jogadores que atuam em clubes brasileiros, enquanto os outros nove jogam fora do país. Após algumas avaliações, o técnico Ramon Menezes manteve a base dos últimos meses e utilizou o Sul-Americano e Mundial Sub-20 para avaliar o grupo, que tem como objetivo classificar o time verde e amarelo para as Olimpíadas de Paris, em 2024. O Brasil busca o tricampeonato olímpico de forma consecutiva.

O Brasil está no grupo A do pré-olímpico e terá Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia como adversários. Vale salientar que apenas os dois melhores colocados de cada chave que avançam para disputar o quadrangular final, onde campeão e vice se classificam para os Jogos de Paris.

Confira a lista:

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Andrew (Gil Vicente) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais: Vinicius Tobias (Real Madrid), Matheus Dias (Internacional), Luan Cândido (Bragantino) e Patryck (São Paulo)

Zagueiros: Kaiky Fernandes (Almería), Arthur Chaves (Académico de Viseu), Robert Renan (Zenit) e Michel (Palmeiras)

Meio-campistas: Andrey Santos (Nottingham Forest), Danilo (Nottingham Forest), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), Ronald (Grêmio) e Gabriel Pirani (DC United)

Atacantes: Marquinhos (Nantes), Giovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco), Guilherme Biro (Corinthians)