Sem chances de classificar, Vitória recebe o Ceará no Barradão

Em jogo, a honra. Na verdade, um pouco mais do que isso. Eliminado de todas as competições do trimestre, o Vitória entra em campo pela Copa do Nordeste para encarar o Ceará, hoje, 21h30 no Barradão. Mesmo sem chances de classificar para a fase final, o confronto pode servir como um dos dois treinos de luxo que o clube terá para a Série B, nas últimas rodadas do regional.

O adversário de logo mais também disputará a segunda divisão do Brasileiro e o duelo pode ser decisivo para alguns jogadores garantirem permanência no clube, tendo em vista a reformulação que deve ocorrer antes do campeonato que começa em abril.

O clássico contra o Bahia deixou boas impressões na Toca do Leão. Apesar de não ter saído de campo vencedor, ter sido capaz de competir de igual para igual com o maior rival, que vive condições financeiras e esportivas muito diferentes, pode ser um indicativo do caminho a seguir.

Em um cenário repleto de notícias ruins, o torcedor Rubro-Negro busca pontos para sustentar uma esperança por dias melhores. Uma possível vitória contra o Ceará, por exemplo, não mudaria a classificação, mas a moral da equipe, sim.

A principal meta para os comandados de Léo Condé é, sem dúvidas, vencer. Desde que o comandante chegou ao clube, ainda não conseguiu somar três pontos em nenhum torneio. Em sete jogos, o técnico do Leão tem quatro empates e três derrotas.

Com aproveitamento de apenas 19% no comando do time, os resultados no Nordestão podem não valer vaga no mata-mata, mas podem servir para medir o nível de evolução do trabalho do técnico.

O duelo também será importante para os jogadores, já que uma reformulação foi condirmada por Djalma Abreu, Vice-Presidente, em entrevista: “Temos alguns jogadores em mente que vamos dispensar. E temos aproximado de 5 a 8 jogadores para a Série B”, afirmou.

Bons rendimentos nas últimas duas rodadas, a começar por hoje, podem dar força a algum nome. Assim como um desempenho ruim pode acelerar a saída de alguém. O grau de importância da partida é refletido nos discursos dos atletas.

Zeca, na entrevista coletiva de ontem, ressaltou o valor do confronto: “Será muito importante, sim. Quando se fala em jogar sem pressão, não existe. Aqui é um clube gigantesco, sempre joga com a pressão de ganhar os jogos, ainda mais em casa, vai ser muito importante. Tenho certeza que vão ser dias de trabalho intenso para a gente chegar com tanque cheio na Série B”, disse o lateral rubro-negro. O Ceará vai para o jogo com time alternativo, depois de vencer o rival Fortaleza na rodada passada.

Um velho conhecido

Se o duelo com o Ceará é a antecipação de um encontro que vai ocorrer na série B, para Osvaldo a partida tem um valor especial. No caso do atacante, será também um reecontro. Nascido em Fortaleza, o jogador acumula passagens pelos dois principais clubes do estado cearense.

No adversário de logo mais, atuou em 2011, onde se destacou e foi negociado com o São Paulo. No Fortaleza, chegou em 2017 e ficou lá até 2021. Antes, havia sido revelado na equipe e fez sua estreia em 2006, depois de passar pelo sub-20 do time.

O autor do gol no último Ba-Vi chega para o embate em bom momento. Após a derrota para o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil, fez a cobrança mais forte na entrevista pós-jogo e chegou a falar em ‘sentimento de vergonha’.

No Leão, o ponta registra três gols e uma assistência em 18 jogos. No seu histórico contra o Ceará, tem um golaço marcado, em 2020. De bicicleta, fez valer o ingresso do torcedor que foi ao Castelão. Um dos mais experientes do grupo, pode usar o conhecimento sobre o rival a favor da equipe.