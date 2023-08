Sem espaço, Diego Torres tem rescisão com o Vitória publicada no BID

Após o fechamento da janela de transferências, o Vitória ainda realiza 'ajustes' no elenco para a disputa do Brasileirão da Série B. Nesta sexta-feira, 4, o meia argentino Diego Torres teve a rescisão de contrato publicada no Boletim Informativo Diário (BID-CBF).

Com a saída do Leão da Barra, a expectativa é que o argentino acerte sua ida para o Amazonas FC, clube que lidera a disputa do Brasileirão da Série C. Até o momento, o jogador de 32 anos ainda não foi anunciado pela equipe da Onça Pintada.

Torres chegou ao Vitória no início da temporada, após bom desempenho na Série B pelo Grêmio Novorizontino. Pelo Leão da Barra, o meia começou o ano bem, mas caiu de rendimento e terminou perdendo espaço no time, principalmente após a saída do treinador João Burse e chegada de Léo Condé.

Com a camisa do Vitória, Diego Torres disputou 23 partidas e marcou quatro gols, além de três assistências. Entre os motivos para a rescisão contratual, está o alto salário recebido pelo argentino.