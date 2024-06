Sem vencer no Brasileirão, organizada do Vitória se reúne com atletas | A TARDE

Durante a preparação para o importante compromisso diante do Atlético-GO, o elenco do Vitória recebeu a visita da diretoria da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis, principal organizada do clube. A reunião ocorreu na manhã desta terça-feira, 28, na Toca do Leão.

Atletas e comissão técnica conversaram com os componentes da torcida, que demonstraram seu descontentamento com o momento ruim que o clube atravessa na Série A do Campeonato Brasileiro. O capitão Wagner Leonardo e o técnico Thiago Carpini foram os porta-vozes da equipe.

"Os jogadores nos pediram um voto de confiança, onde destacaram a importância do pacto feito entre Torcida e Time, na Série C de 2022, que nos levou de volta à elite do futebol brasileiro. Deixamos claro que continuaremos com o mesmo apoio de sempre. E que a nossa vigilância será diária, com as devidas cobranças, sempre que necessário", publicou Os Imbatíveis em nota.

Confira a nota da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis:

