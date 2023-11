Série B: Árbitro mineiro comanda Vitória x Juventude | A TARDE

O mineiro Felipe Fernandes de Lima foi escalado pela CBF para ser o árbitro central do jogo entre Ituano e Vitória, marcado para este domingo, 29, no Barradão, válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele irá apitar sua 16ª partida na competição.

O Professor de Educação Física de 36 anos será auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Celso Luiz da Silva (MG). O quarto árbitro Ricarle Gustavo Goncalves Batista, da Federação Bahiana de Futebol. O árbitro de vídeo será Philip Georg Bennett (RJ), com auxílio de Flavio Gomes Barroca (RN).

Felipe Fernandes de Lima vai dirigir seu segundo jogo do Vitória na Série B. Na ocasião, ele arbitrou a vitória Rubro-Negra por 2 a 0 frente ao Ituano, no estádio Novelli Jr, pela 29ª rodada.

Melhor mandante da Segundona e há oito jogos sem levar gol no Barradão, o Leão da Barra lidera a Série B, com 64 pontos somados em 33 jogos realizados.