Sócios do Vitória são contra mudança de nome do clube, mostra parcial | A TARDE

Após o Vitória anunciar a proposta da Fatal Model para mudar o nome do clube, o assunto invadiu as redes sociais. Muita gente se posicionou contra e a parcial da votação exclusiva para os sócios do clube, que vai decidir a mudança ou não, mostrou que a proposta de R$ 200 milhões para chamar o Rubro-Negro de “Fatal Model Vitória” por 10 anos não deve ser aprovada.

87% dos 15 mil sócios que já haviam votado nesta segunda-feira, 4, rejeitaram a proposta da Fatal Model para mudar o nome do clube. A parcial foi divulgada pelo portal ge, que também mostrou que 73% são a favor da venda da venda do naming rights do Barradão por R$ 100 milhões, também por 10 anos.

Vale ressaltar que as duas propostas não são cumulativas. Caso o Vitória aceitar mudar o seu nome por R$ 200 milhões, a Fatal Model não vai mais destinar R$ 100 milhões para alterar o nome do Barradão.

Além disso, o processo para mudar o nome do Vitória é mais complexo e envolve debate no Conselho Deliberativo, além de votação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). No caso de naming rights, a discussão é mais simples e precisa apenas da aprovação da diretoria rubro-negra.