Terceiro cartão amarelo tira Léo Gamalho de jogo contra o Londrina

O técnico Léo Condé ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Vitória, pela 22ª rodada do Brasileirão. O centroavante Léo Gamalho recebeu o terceiro cartão amarelo diante do ABC e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Londrina, às 20h de segunda-feira, 7.

Com o desfalque do atacante, Condé pode promover a estreia de Iury Castilho como titular da equipe. Welder também é opção para substituir Léo Gamalho. Além disso, o treinador pode utilizar Osvaldo na função de falso nove, caso o experiente jogador esteja recuperado de lesão na coxa direita.

Léo Condé tem quatro dias de preparação para definir o substituto de Léo Gamalho e montar a estratégia para encarar o Londrina fora de casa.