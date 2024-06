Thiago Carpini promove coletivo-tático no Barradão mirando o Cuiabá | A TARDE

O elenco do Vitória deu continuidade a preparação para a partida contra o Cuiabá, marcado para esta quarta-feira, 5, às 20, na Arena Pantanal, válida pelo fechamento da 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo estava adiado por conta da equipe mato-grossensse estar envolvida na disputa da Copa Verde.

O grupo deu início aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, 3, com atividades no setor de fisiologia, onde os atletas foram submetidos aos exames de termografia, CK e PCR. Na sequência, se dirigiram a academia César Dáu e fizeram fortalecimento muscular.

Já no campo Bebeto Gama, o preparador físico Caio Gilli ministrou o aquecimento. O técnico Thiago Carpini comandou um coletivo-tático onde os atletas realizavam simulações de jogo. Carpini exigiu dos atletase cobrou intensidade. O assistente técnico Estephan Djian orientou os laterais Willean Lepo e Lucas Esteves em jogadas de cruzamentos, para meias e atacantes finelizarem a gol.

Em recuperação de lesão, Mateus Gonçalves, PK, Léo Gamalho, Bruno Uvini, Rodrigo Andrade e Everaldo seguiram em tratamento comos fisioterapeutas do clube. Recuperado da cirurgia no tornozelo, Raúl Cáceres seguiu em fase de transição com o assistente de preparação Vinícius Franco.

O grupo fecha a preparação na manhã desta terça-feira, 4, na Toca do Leão. Após o almoço, a delegação embarca para Cuiabá em voo fretado.

Com o time sem vencer a nove jogos na temporada, sendo seis desses no Campeonato Brasileiro, o Vitória segue na 19ª colocação, com apenas um ponto somado em seis partidas disputadas.

