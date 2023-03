Torcedores de Vasco e Vitória causam confusão após partida no RJ

Após o final do jogo entre Nova Iguaçu e Vitória que aconteceu nesta quarta-feira, 1º, pela primeira fase da Copa do Brasil, uma briga entre torcidas organizadas foi registrada fora do estádio Laranjão, no Rio de Janeiro.

De acordo com os vídeos que foram divulgados nas redes sociais, a confusão envolveu as torcidas organizadas Força Jovem, do Vasco; e a Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI). Informações preliminares apontam que o presidente dos Imbatíveis, Gabriel Oliveira, teria sido agredido no meio da confusão.

Historicamente, a torcida organizada do Vasco possui uma aliança com a Torcida Organizada Bamor (TOB), do Bahia. Enquanto isso, a torcida do Vitória é aliada da Raça Rubro-Negra, do Flamengo.