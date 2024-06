Treinador do time feminino do Vitória celebra acesso | A TARDE

O time feminino do Vitória conquistou o acesso a Série A2 do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Anderson Magalhães venceu os dois jogos contra o União-RN e avançou as semifinais.

Até pouco tempo, o time estava descontinuado e retornava as atividades aos poucos. Após boa campanha no Campeonato Baiano de 2023, as Leoas da Barra se classificaram para a Série A3 do Brasileirão. Em entrevista a página Leoas Rubro-Negras, o treinador rubro-negro relembra as dificuldades e celebra o subida de divisão.

"É um motivo de muita felicidade a gente conseguir vivenciar esse momento. Sabendo que quando eu assumi o Vitória, o time não tinha série, não estávamos disputando nenhuma competição nacional. Começamos um trabalho de formiguinha, construindo, não fomos muito bem no primeiro estadual que participamos, no segundo que foi no ano passado a gente conseguiu a vaga para o A3, e nesse momento é um motivo de muita felicidade a gente viver esse momento", disse.

"Sabemos de toda a luta e dedicação que tivemos durante toda a competição. E isso aqui aqui é fruto de muita batalha, de muita vontade. Somos um time que não desistimos, que lutamos a cada momento, que tentamos e eu acredito sempre que quem trabalha a Deus ajuda e nesse momento estamos sendo coroados com esse acesso", complementou.

As Leoas da Barra encaram o Paysandu nas semifinais. A tendência é que as partidas sejam nos entre os dias 8 ou 9 e 15 ou 16 de Junho, ainda com com datas a definir pela diretoria de competições da CBF.

Publicações relacionadas