Tréllez celebra bom momento no Vitória: "Nunca deixei de trabalhar"

De reserva a titular no comando de ataque do Vitória, Santiago Tréllez vive bom momento com a camisa rubro-negra. Ao lado de Osvaldo e Léo Gamalho, ele é um dos artilheiros da equipe na temporada com cinco gols, sendo três na Série B.

"Eu sou um jogador que gosta de treinar bem, de me cuidar bem, de dar meu melhor sempre no dia a dia. Sei que no começo do campeonato não estava sendo utilizado, mas isso é questão do treinador, é decisão dele e eu respeito 100% isso. Mas eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de me doar para que, quando tivesse a oportunidade, pudesse aproveitar. Então, acho que uma das coisas que aconteceu foi isso, eu estava preparado para a oportunidade que surgiu novamente. Logicamente, agora eu estou trabalhando para continuar correspondendo para a melhora do meu time e minha também, estou muito feliz com isso", disse.

A logística de viagem para Minas Gerais foi extensa. A delegação saiu da capital baiana rumo ao Rio de Janeiro, em Teresópolis. De ônibus, foram para Muriaé-MG, palco da partida desta terça-feira contra o Tombense.

"A viagem foi um pouco cansativa, longa. A gente ainda tem esse dia para se recuperar. Já deu para dar uma descansada, a gente não chegou tão tarde ontem, então a gente conseguiu dormir cedo, mas não tem desculpa, nem nada que possa atrapalhar a gente. A gente sabe muito bem o que veio fazer aqui. Então a gente tira isso da cabeça porque a gente tem um objetivo claro", comentou o camisa 22.

Em momento complicado, o Tombense está na zona de rebaixamento. Tréllez projeta que o adversário jogará mais fechado, esperando o erro do rubro-negro, para buscar surpreender.

"Acho que pela posição onde eles estão, eles não vão nos pressionar na frente, vão ficar um pouco recuados, acho que vão jogar mais no nosso erro. Que por mais que a gente vá jogar fora, a gente vai propor o jogo e a gente não vai deixar de fazer isso aqui não. Então acho que eles vão ficar um pouco mais fechados, esperando nosso erro. A gente tem que ter cuidado com isso".

Líder do campeonato com 22 pontos em 10 jogos, o Vitória está há três jogos sem perder. Tréllez reconhece o favoritismo do time, mas reconhece que a equipe precisa ter atenção contra o Tombense.

"A gente sabe que jogos com times da parte de baixo da tabela são quase sempre traiçoeiros. Inconscientemente você acha que são jogos mais fáceis, mas na verdade não é, todo jogo nesse campeonato é difícil. A gente fala muito que não pode desligar, que não pode achar que já está ganho, porque a gente sabe que não é fácil assim. A realidade é que o time a ser batido no campeonato é o Vitória. Estamos muito bem, na primeira colocação. Então a gente se prepara física e mentalmente para o jogo para não cair na armadilha de ser o favorito", pontuou.

Tréllez tem a concorrência no comando de ataque com Welder e Léo Gamalho. Ele enaltece a importância da disputa por posição e a união dos jogadores.

"A concorrência é muito boa. A gente sempre sabe que time bom, igual ao nosso, time grande, que quer brigar, sempre tem dois, três, até quatro bons jogadores por posição. A verdade é que a competição nossa é muito sã, a gente se dá muito bem. Não somente os da posição. Sempre que um vai jogar a gente dá conselhos para dar força. Cada um quer jogar, eu quero jogar, mas a decisão é do treinador. Agora a gente está dando o melhor pelo time e eu sei que a decisão que o treinador tomar nos jogos, qualquer um que seja, vai dar o melhor pelo time, que é o importante", concluiu.