TV Vitória é hackeada e clube tenta solucionar a invasão

O Vitória anunciou no final da noite do último domingo, 13, que seu canal no Youtube foi invadido por hackers. O clube informou em nota oficial que busca solucionar o problema, mas até a manhã desta segunda-feira, 14, ainda não tinha conseguido recuperar a conta.

“O Esporte Clube Vitória informa que teve a conta da TV Vitória hackeada e já está trabalhando para recuperar novamente a posse do canal. O clube reitera que não tem nenhuma ligação com os vídeos que foram postados recentemente e que após recuperar o canal irá excluí-los”, diz a nota.

O Canal do Vitória possui mais de 80 mil inscritos e tem sido utilizado para transmissões de jogos da base e de outros esportes.