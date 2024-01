Único baiano classificado, Vitória conhece adversário na Copinha | A TARDE

Após o fim da fase de grupos, nesta quinta-feira, 11, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os jogos restantes da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vitória, único representante baiano que conseguiu a classificação, vai enfrentar o Vasco.

O jogo do Rubro-Negro está marcado para as 15h deste sábado, 13, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV.

Em caso de classificação, o Vitória enfrentará, na próxima fase, o vencedor do duelo entre Ibrachina e Macapá, que definem a vaga também neste sábado, mas com bola rolando a partir das 11h.