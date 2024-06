Vitória antecipa viagem para enfrentar o Juventude no RS; entenda | A TARDE

Horas após empatar sem gols fora de casa com o lanterna Cuiabá, o elenco rubro-negro desembarcou na madrugada desta quinta-feira, 6, em Salvador, e já se prepara para mais uma jornada longe de casa. A comissão técnica já elaborou a logística de viagem para o compromisso desta terça-feira, 11, às 18h30, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 8ª rodada do Brasileirão.

Ainda por conta dos problemas causados pelas fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul, a delegação rubro-negra antecipou a viagem para Caxias do Sul. Logo após o treino na manhã desta sexta-feira, 7, o grupo embarca no turno da tarde para a Serra Gaúcha.

O técnico Thiago Carpini definiu que o grupo realizará três sessões de treinamentos no Sul do país. Vale salientar que o time contará com os retornos do lateral-esquerdo PK e do volante Dudu, que cumpriram suspensão na última partida.

Sem vencer há 10 jogos na temporada, sendo sete desses no Brasileirão, o Vitória segue na penúltima colocação na Série A, com apenas dois pontso somadso em sete partidas disputadas.

