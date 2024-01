Vitória anuncia banco digital como novo patrocinador para 2024 | A TARDE

O Vitória apresentou mais um patrocinador para a temporada 2024. Em cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira, 15, o banco digital 2GO Bank foi oficializado como novo parceiro comercial do Leão da Barra. A marca da empresa será estampada nas mangas da camisa rubro-negra.

“Esse projeto é muito interessante tanto para o torcedor quanto para o clube porque o nosso objetivo é fazer com que o torcedor se sinta à parte, que com a utilização de serviços financeiros que ele já utiliza no dia a dia de questões normais para ele na utilização do dia a dia, ele beneficie o seu clube do coração”, CEO da 2GoBank Cyllas Elias.

O torcedor rubro-negro terá acesso a um ao aplicativo VitóriaBank, o banco do Vitória. Esse banco permitirá os sócios abrirem uma conta digital com direito a cartão de crédito e débito e todas as operações bancárias.

“É um momento muito oportuno aí tanto para nós quanto para o clube. Sempre que acontece um evento desse aumenta muito engajamento da torcida com o clube acredito que podem trazer excelentes frutos tanto para o Vitória nesse crescimento e nesse no fim das contas o clube precisa de dinheiro para trazer bons jogadores, grandes ídolos e eles fazem com que a torcida vibre e utilize mais serviços e assim é um ciclo que vai se provando por tempo”.

O 2GOBank se junta a Betsat, Fatal Model, Uniagro e Acelen como patrocinadores oficiais do Vitória. A previsão, segundo Mota, é ter R$ 2 milhões por mês de verbas dos patrocinadores, o que significará um acréscimo de 50% em relação a 2023.