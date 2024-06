Vitória anuncia inauguração de sua Academia de Futebol | A TARDE

Após pouco mais de dois anos de obras, enfim a Academia de Futebol do Vitória será inaugurada. O evento de lançamento será nesta quinta-feira, 30, às 10h, na Toca do Leão. A ação terá portões abertos a torcida rubro-negra.

A Academia terá bar temático, campos com dimensões oficiais, vestiários novos, além de um parque infantil. Além disso, ocorrerá alguns jogos comemorativos com os atletas das divisões de base do rubro-negro baiano.

As novas instalações vão homenagear torcedores icônicos do Vitória. As novidades são o prédio da portaria Alvinho Barriga Mole, que é um torcedor símbolo do clube. O prédio vestiário é batizada de “Wellington Abade” torcedor e ex-conselheiro rubro-negro que morreu em decorrência de Covid-19.

Em entrevista ao Podcast do Leão em 2023, o presidente Fábio Mota prevê uma arrecadação entre R$ 5 milhões e R$ 7 milhões, que será totalmente voltado para a realização de investimentos nas divisões de base.

