Vitória anuncia retorno de Carlos Anunciação como gerente de base

O Vitória anunciou nesta segunda-feira, 31, a contratação de Carlos Anunciação para a função de gerente de futebol de base. O profissional aceitou convite do presidente Fábio Mota e retornou ao Rubro-Negro para assumir o cargo pela quinta vez.

Carlão, como é conhecido, trabalhou no Vitória pela última oportunidade em 2019. As negociações para o retorno do profissional tiveram a contribuição do diretor da base, Thiago Noronha.

“Estou feliz porque o Vitória é um clube onde consegui ao longo do tempo fazer bons trabalhos. Inclusive, os últimos atacantes que fizeram história no Vitória eu tive participação de ter trabalhado para que esses atletas chegassem ao clube", disse Carlão em nota divulgada pela assessoria do Rubro-Negro.

Pela base do Vitória, Carlão atuou nas conquistas do Campeonato Brasileiro sub-15, das Copas do Brasil sub20 e sub-17, além de cinco edições da Copa do Nordeste. "O Vitória é um clube que gosto de trabalhar e que tenho no coração. Agradecer a Fábio e a Thiago que foram fundamentais para o meu retorno ao clube”, finalizou.

Ao longo da carreira, Carlão passou por Bahia, Palmeiras e Athletico Paranaense.