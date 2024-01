Vitória apresenta oficialmente 10 novos jogadores para 2024; confira | A TARDE

O Vitória apresentou, na tarde desta terça-feira, 16, na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, dez reforços contratados para a sequência temporada 2024: os goleiros Muriel e Alexandre Fintelman, o zagueiro Cristian Zapata, os laterais Patric Calmon e Lucas Esteves, os volantes William Oliveira e Caio Vinícius, além dos atacantes Caio Dantas e Ericky Castillo.

A apresentação contou com a presença do presidente Fábio Mota e do executivo de futebol Ítalo Rodrigues, que deu as boas-vindas aos jornalistas e falou sobre a montagem do elenco. O gestor acrescentou que a confiança da diretoria nos jogadores e o profissionalismo foram determinantes para os acertos.

“Desejo publicamente boas-vindas a vocês. Não tem muito sentido a gente apresentar um por um, vocês já sabem o nome de todos. O futebol não tem receita de bolo, mas a gente tentou debater o máximo, estudar o máximo para a gente conseguir fazer o time mais competitivo possível dentro da nossa realidade. E todos que estão aqui, muito pela nossa confiança. Confiança de todos nós. Então, ressaltar isso é muito importante, a gente prezou muito, né, pela competitividade, elo profissionalismo, né, por atletas que têm essa ânsia e essa sede de vencer, assim como nós. Então, a gente reafirma o nosso compromisso de realmente fazer um bom ano, e, se Deus quiser, muitas vitórias virão”, afirmou Ítalo Rodrigues.

O Leão da Barra irá apresentar nos próximos dias o goleiro Maycon Cleiton, o meia Luan e os atacantes Alerrandro e Everaldo. Os atletas já se encontram em Salvador e deverão iniciar a bateria de exames médicos e testes físicos. O Vitória disputará o Campeonato Baiano, as Copas do Brasil e do Nordeste, além da Série A do Campeonato Brasileiro, competição que o clube não disputa há cinco anos.