Vitória avança na preparação mirando o clássico Ba-Vi | A TARDE

O Vitória deu continuidade as atividades de preparação mirando o clássico Ba-Vi deste domingo, 18, marcado para às 16h, no Barradão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Os trabalhos em relação a definição da equipe estão avançados.

Antes de irem ao campo, os atletas iniciaram as atividades desta sexta-feira, 16, acompanhando um vídeo com lances do adversário. Em seguida, o preparador físico Diego Kami Mura comandou o tradicional aquecimento.

Logo depois, o técnico Léo Condé separou os 11 iniciais que irão enfrentar o Bahia e conversou reservadamente com os jogadores, antes de aplicar o trabalho tático com a estratégia de jogo. O comandante parou a atividade a todo momento e corrigiu o posicionamento quando achou necessário. O assistente técnico Renato Negrão reuniu uma parte dos atletas para aperfeiçoar bolas paradas, em cobranças de faltas e pênaltis.

Os sete crias da base que estão integrados ao profissional, como o lateral-esquerdo Riquelme, os zagueiros Andrei e Renato, os volantes José Breno e Edenilson, além dos atacantes Luís Miguel e Fábio Soares, trabalharam a parte física com o preparador assistente Vinícius Franco.

O lateral-esquerdo Patric Calmon seguiu em fase de transição e deve ser integrado semana que vem. O atacante Everaldo continuiu em tratamento da lesão muscular na face anterior da coxa direita no departamento médico. Em recuperação, o goleiro Lucas Arcanjo é dúvida para o jogo. A tendência é que ele seja vetado pelo dm.

O grupo rubro-negro encerra a preparação na manhã desta sábado, 17. Logo depois, todos entram em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarãos. O Leão da Barra ocupa a 4ª colocação na tábua de classificação, com 10 pontos somados.