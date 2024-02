Vitória bate o ABC no Barradão e ganha a primeira na Copa do Nordeste | A TARDE

Vitória e ABC se enfrentaram na noite deste sábado, 10, no Barradão, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão da Barra derrotou os potiguares por 3 a 1, com gols marcados por Osvaldo, Caio Vinícius e Willian Oliveira.. Os potiguares diminuíram com Douglas Esquilo. O rubro-negro baiano quebra o incômodo jejum de três jogos sem vencer e nem marcar gols.

O resultado coloca o rubro-negro no G-4 do grupo A, na segunda colocação, com quatro pontos somados. O Leão da Barra volta a campo pelo Nordestão na próxima quarta-feira, 14, às 21h30, quando visita a Juazeirense. O jogo será realizado no Adauto Moraes, em Juazeiro.

Em jogo equilibrado, Leão mostra eficiência no ataque faz dois gols

No primeiro minuto, Matheusinho recebe lancamento e ajeita para Alerrandro, que arrisca da intermediária e a bola desvia na marcação antes de sair à esquerda do goleiro Carlos Eduardo. Aos 7, o ABC tenta chegar. Wallyson aproveita contra-ataque e tenta chute do meio-campo, mas Muriel defende com tranquilidade. Em seguida, Iury Castilho faz bela tabela com Matheusinho na meia-lua e chuta por cima da meta de Carlos Eduardo.

Alerrandro faz pivô na intermediária e abre direita do ataque para Osvaldo. Ele cruza fraco e o goleiro Carlos Eduardo defende com tranquilidade. Aos 14, Wallyson recebe pela ponta esquerda e faz bom cruzamento para Yuri na segunda trave. O lateral sobe mais que todo mundo, mas cabeceia mal à esquerda de Muriel.

O ABC chegou nocamente. Aos 19, Daniel Cruz parte em velocidade pela esquerda e cruza para Ruan na área. O camisa 7 tenta tocar de letra, mas fura e a bola vai direto pela linha de fundo.

Aos 21, o Leão da Barra foi eficiente e abriu o placar. O volante Willian Oliveira faz lançamento primoroso para Osvaldo. O camisa 11 ganha na corrida dos zagueiros do ABC e na frente do goleiro, toca no canto e balança as redes.

Após sofrer o gol, o ABC pressionava em busca do empate. Randerson pega bola na entrada da área e chuta muito longe da meta do goleiro Muriel, aos 23. Três minutos depois, Wallyson cruza e Daniel Cruz aparece para cabecear do lado esquerdo de Muriel. A bola passa perto, porém sem perigo.

Novamente Wallyson aparece. Aos 30, ele bate escanteio e e Daniel Cruz aparece como elemento surpresa. O camisa 9 não cabeceia em cheio e apenas raspa na bola, para sorte do Vitória.

No minuto 35, o Leão amplia. Iury Castilho recebe bola na esquerda e cruza fechado na área. Alerrandro desvia em cima do goleiro que espalma pra frente. No rebote, o volante Caio Vinícius aproveita a chantce e estufa a rede do ABC.

Aos 42, Matheusinho e Lucas Esteves fazem boa jogada na esquerda. A bola fica com Iury Castilho, que parte em velocidade e cruza para a área, mas ninguém aparece para finalizar ao gol.

Nos acréscimos, o ABC chega. Ruan faz boa jogada em velocidade pela direita e aciona Daniel Cruz na meia-lua. O camisa 9 gira e tem chute bloqueado, aos 48. Aos 50, Wallyson levanta e Richardson tem cabeceio desviado. Escanteio para o ABC. O próprio Wallyson faz cobrança fechada e Muriel tira de soco.



Leão amplia vantagem e garante vitória no 2º tempo



O ABC começa o segundo tempo buscando diminuir o prejuízo. Aos seis, o zagueiro Thiago Spice cobra falta e manda longe do gol de Muriel. Aos 11, Murial salva o Leão. Diego Jardel cobra escanteio na segunda trave, Richardson cabeceia forte e à queima-roupa. O paredão rubro-negro faz grande intervenção.



Alerrandro recebe bom passe de Osvaldo em liberdade na intermediária e toca em profundidade para Iury Castilho na área, que chega depois do goleiro Carlos e não fica com a bola.

Zeca manda uma bomba para o gol e Carlos Eduardo defende de soco. No lance seguinte, Zé Hugo manda de longe no canto esquerdo de Carlos Eduardo, que faz grande defesa, aos 29. No rebote, Camutanga finaliza forte para nova grande defesa do goleiro do ABC.



Aos 30 minutos do segundo tempo, o Leão volta a rugir na Toca e amplia o marcador. Matheusinho cobra escanteio fechado na primeira trave. O volante Willian Oliveira, um dos destaques do Vitória na partida, sobe, desvia de cabeça e balança as redes.



O ABC diminuiu aos 35 minutos. Douglas Esquilo rouba a bola e puxa contra-ataque. Ele passa para o chileno Parraguez, que avança pela direita e dá ótima assistência rasteira. O próprio Douglas Esquilo, aparece na área e finaliza sem chances para Muriel defender.



O meia Daniel Jr, estreante da noite, faz linda jogada. Ele pedala, dá uma caneta no zagueiro adversário e passa para Iury Castilho, que domina e chuta forte para o gol e a bola passa perigosamente.



Vitória x ABC - Copa do Nordeste, 2ª rodada

Local: Barradão, Salvador-BA



Data: 10/02/2024 (sábado)



Horário: 19h



Árbitro: Nairon Pereira Lira (PE)

Assistentes: Fernando Antônio da Silva Júnior e José Romão da Silva Neto (PE)



Quarto árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior (BA)



Cartões Amarelos: Iury Castilho e Léo Condé (VIT); Richardson (ABC)

Gols: Osvaldo, Caio Vinícius e Willian Oliveira (VIT); Douglas Esquilo (ABC)





Vitória: Muriel; Zeca, Wagner Leonardo, Camutanga (Zapata) e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Caio Vinícius e Matheuzinho (Daniel Jr.); Iury Castilho, (Caio Dantas) Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrandro (Everaldo). Técnico: Léo Condé



ABC: Carlos Eduardo; Yuri Ferraz (Vitor Marinho), Thiago Spice, Richardson e Romário; Amaral (Douglas Esquilo), Randerson e Sammuel (Parraguez); Ruan, Daniel Cruz (Gustavo Daniel) e Wallyson (Diego Jardel). Técnico: Rafael Lacerda.