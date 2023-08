Vitória confirma bom momento e pode ser o campeão do 1º turno

Nem o mais otimista torcedor rubro-negro imaginaria que após o início desastroso de temporada, com eliminações precoces na primeira fase do Campeonato Baiano e das copas do Nordeste e do Brasil, o Vitória estaria na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e com chances reais de faturar o título simbólico de ‘campeão’ do primeiro turno e, é claro, manter a chance de acesso à elite cada vez mais real.

Atualmente, o Leão soma os mesmos 34 pontos que Vila Nova-GO e Criciúma, segundo e terceiro colocados respectivamente. Porém, a equipe baiana leva vantagem no número de vitórias - 11 contra 10 dos dois adversários.

Mas para garantir o título simbólico, o Vitória precisa vencer a Chapecoense na próxima segunda-feira, dia 24, às 19h, no Barradão. Caso não vença o seu duelo, o time comandado por Léo Condé terá que torcer para que o Vila e o Tigre também não vençam seus respectivos duelos contra ABC e Novorizontino.

Porém, ser campeão do primeiro turno da Segundona tem um peso muito grande. Historicamente, na grande maioria das vezes, o time que consegue esse feito acaba conquistando a vaga à Série A.

Na última edição da 2ª divisão nacional, por exemplo, o Cruzeiro venceu o primeiro turno, no qual fez incríveis 42 pontos, e ainda subiu como campeão ao somar 72 pontos. Já em 2021 foi a vez do Coritiba conseguir o feito. Faturou o primeiro turno e depois garantiu o acesso como terceira melhor equipe da competição.

Em 2020, a Chape manteve a escrita, em 2019 foi a vez do RB Bragantino, em 2018 foi o Fortaleza e por aí vai: América-MG (2017), Vasco (2016)... A única exceção nos último dez anos foi o Ceará, em 2014. O Vovô venceu o primeiro turno e ficou de fora do grupo de acesso ao final da Série B. Na ocasião subiram Joinville, Ponte Preta, Vasco e Avaí. Em 2013, o Palmeiras ganhou os dois turnos e subiu sem sustos.

Nesse meio período, o próprio Vitória sentiu o gostinho de ser o campeão simbólico após as primeiras 19 rodadas e depois comemorou o retorno para a Série A. O fato ocorreu em 2015. E as coincidências não param por aí. Na época, o Leão somou 37 pontos no primeiro turno, a mesma pontuação que pode alcançar, caso ganhe da Chape. A diferença, dessa vez, caso se concretize, será no número de vitórias. No ano citado foram 11, agora pode conseguir uma a mais. Botafogo, América-MG e Bahia fecharam o G4.

Ao final da temporada, o Rubro-Negro subiu como o terceiro colocado. O Botafogo foi o campeão, o Santa Cruz o segundo e o Coelho o quarto colocado, fechando o G4. Dos quatro integrantes do grupo de acesso do primeiro turno, o Bahia foi o único que não conseguiu subir após 38 rodadas disputadas.

Sinceridade

O técnico do Vitória, Léo Condé, deu uma de sincerão após o triunfo por 2 a 1 em cima do Sport, concorrente direto pelo acesso, em plena Ilha do Retiro, e falou que não espera um desempenho tão bom. “Vou estar mentindo se falar que a gente esperava chegar nesse momento com uma pontuação tão alta, não só o Vitória como outras equipes. Até porque a gente sabia que teria dificuldade ao longo da competição”, comentou.

E o treinador explica o motivo de até ele mesmo se surpreender: “A gente esperava ter uma equipe competitiva como vem se apresentando sempre, até nas derrotas. Claro que temos que manter os pés no chão, ir para esse jogo difícil contra a Chapecoense. Vamos recuperar e mobilizar os atletas para tentar terminar o turno com 37 pontos, que seriam de suma importância”.