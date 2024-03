Vitória deve ter atacante como opção para o jogo contra o Itabaiana | A TARDE

O técnico Léo Condé está prestes a contar com mais uma opção para o setor ofensivo. Em fase final de recuperação de lesão muscular, o atacante Iury Castilho deve reforçar a equipe para o compromisso diante do Itabaiana, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024.

Conforme a assessoria de comunicação do clube, o jogador está em fase avançada no tratamento e deve estar à disposição da comissão técnica.

Fora da equipe há três jogos, Castilho segue em fase de transição física antes de voltar a trabalhar com bola. Ele passará por uma avaliação nesta terça-feira, 5, para saber se tem condições de jogo. O camisa 7 do Leão atuou em oito jogos, todos na condição de titular, e marcou dois gols.

O Vitória receberá a visita do Itabaiana nesta quarta-feira, às 19h, no Barradão. O rubro-negro baiano ocupa a 5ª colocação do grupo A do Nordestão, com cinco pontos ganhos em quatro jogos disputados.