Vitória divide elenco e faz primeira de duas sessões de treino | A TARDE

O Vitória iniciou esta terça-feira, 3, de maneira diferente. O elenco foi dividido em dois grupos: enquanto metade dos jogadores ficaram na academia, o resto do elenco foi para o campo. Pela tarde, os papéis se invertem e os jogadores que fizeram exercícios na academia vão para o campo e vice-versa.

Parte do grupo que foi para o campo ficou focada em aprimorar a finalização. Os jogadores participaram de duelos individuais, 2 contra 2 e 3 contra 3, com ênfase na conclusão das jogadas.



O lateral-direito Railan e o lateral-esquerdo Vicente fizeram uma corrida de 30 minutos. Por outro lado, o lateral-direito Zeca e o volante Matheus Trindade permanecem no departamento médico do clube.



A preparação segue com foco no Criciúma, em duelo da 31ª rodada marcado para domingo, 8. A bola rola a partir das 18h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.