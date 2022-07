Vitória e Ferroviário muda horário após pedido da polícia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma mudança no horário do confronto entre Ferroviário e Vitória, válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo segue programado para domingo, 24, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Porém, o horário do encontro foi modificado. O duelo saiu das 17h para ás 16h, conforme pedido da Polícia Militar.

A solicitação feita pela Segurança Pública acontece por conta de um duelo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto entre Fortaleza e Santos, programado para o mesmo dia às 19h, no Castelão, para evitar um encontro entre torcedores.

O Vitória briga para entrar no G-8 da Terceirona, onde está no décimo lugar com 21 pontos e o Ferroviário briga para sair do Z-4, com 15 conquistados.