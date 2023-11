Vitória empata com o Juventude e se aproxima do titulo | A TARDE

Mesmo que o grito tenha ficado preso pela ausência de gols, o Vitória deu um importante passo para a conquista do título inédito da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, 29.

O ponto conquistado no confronto com o Juventude, que está na briga pelo acesso para a Série A, aumentou a margem do rubro-negro na liderança da competição já que Sport e Atlético Goianiense, seus principais concorrentes, perderam na rodada.

Com isso, a vantagem do Vitória aumentou um ponto e agora é de 6 pontos para os dois rivais, que estão com 59 contra os 64 do clube baiano, com apenas 4 jogos restantes.

Tão importante quanto, o resultado deixa o Vitória com 8 pontos de vantagem em relação ao Juventude, 5º colocado e primeira equipe fora da zona de acesso. Com isso, a depender de uma sequência de resultados o Vitória poderá subir já na próxima rodada, em confronto contra o Vila Nova no próximo domingo (05).