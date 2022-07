Vitória empata jogo com ABC e classificação fica ameaçada

O Vitória desperdiçou a vantagem de jogar em casa para se aproximar da classificação às finais da Série C. A torcida saiu chateada do estádio, após o empate em 2x2 contra o ABC do Rio Grande do Norte, neste domingo, 31, em jogo válido pela 17ª rodada.

A partida era vista como crucial pelo rubro-negro, já que um resultado positivo poderia embolar a classificação na busca pelo G-8 da competição.

O time baiano abriu o placar com Santiago Tréllez, de cabeça, logo aos seis minutos. O ABC respondeu aos 11, com Fábio Lima, que recebeu passe e tocou na saída de Dalton. O jogo seguiu equilibrado até os 35, quando Alan Pedro sofreu pênalti. Tréllez foi para a cobrança, marcou mais e recolocou o Leão na frente do placar, ainda no primeiro tempo.

O empate do ABC veio no segundo tempo com um lindo gol de Erick Varão, que recebeu passe e arriscou de fora da área. O goleiro Dalton nada pôde fazer.

Com o resultado, o rubro-negro baiano é o décimo colocado com 23 pontos. O próximo jogo é contra o Mirassol, no próximo domingo, 7, em Sâo Paulo.