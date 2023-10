Vitória emplaca cinco jogadores na seleção da 32ª rodada da Série B | A TARDE

O time do Vitória foi o principal destaque na seleção da rodada 32 do Campeonato Brasileiro da Série B. A lista divulgada nesta segunda-feira, 16, consta com cinco jogadores do elenco rubro-negro: o goleiro Lucas Arcanjo, o zagueiro Wagner Leonardo, o lateral-esquerdo Edson Lucas, o meia Matheusinho e o atacante Osvaldo.

Na vitória por 2 a 0 no confronto direto contra o Guarani, o goleiro Lucas Arcanjo fez ao menos duas defesas importantíssimas, sendo uma em cada tempo. Autor do gol da vitória, Wagner Leonardo seguiu com sua regularidade e eficiência na zaga.

Já o jovem Edson Lucas teve sua melhor atuação com a camisa do Vitória, com apoio ao ataque e suporte defensivo. O meia Matheusinho teve bom desempenho individual. Já o experiente Osvaldo foi decisivo, com duas assistências para os gols rubro-negros.

O próximo compromisso do Leão da Barra está marcado para esta sexta-feira, 20, às 19h, no estádio Castelão, em São Luís, em jogo válido pela 33ª rodada da segundona nacional.