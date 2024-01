Vitória encaminha contratação de lateral-direito do Goiás | A TARDE

O Vitória está prestes a acertar com mais um jogador de defesa para a temporada de 2024. O rubro-negro baiano tem acordo encaminhado com o lateral-direito Maguinho, que disputou a última Série A pelo Goiás. A informação foi inicialmente divulgada pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmada pelo Portal A TARDE.

Para o negócio ser concluído, basta apenas a rescisão de contrato do defensor com o clube goiano. Com isso, o Vitória enviaria ao estafe de Maguinho o pré-contrato para ser assinado. A tendência é que ele se apresente com elenco no dia 2 de janeiro.

Volante de origem, Maguinho tem 31 anos e iniciou a carreira no Tupi-MG. Ele acumula passagens por Capivariano-SP e Vila Nova-GO, antes de atuar por três temporadas no Kawasaki Frontale e Yokohama FC, ambos do Japão. Ele chegou ao Goiás em 2023. Com a camisa Esmeraldina, foram 50 jogos realizados e cinco gols marcados.

Seis jogadores possuem pré-contrato com o Vitória: o zagueiro colombiano Cristian Zapata, o lateral-esquerdo Patric Calmon, os volantes Willian Oliveira e Caio Vinícius, e com os atacantes Caio Dantas e Erick Castillo.