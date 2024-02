Vitória encara a Juazeirense para embalar no Nordestão | A TARDE

O Vitória venceu a primeira partida na Copa do Nordeste no último sábado, no Barradão, ao superar o ABC de Natal por 3 a 1, jogando bem, novamente, dentro de casa. Ainda oscilando em disputas fora, a equipe rubro-negro buscará mudar essa recorrência deste início de ano contra o Juazeirense, hoje, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

A partida seria uma espécie prévia para o Ba-Vi, que vai ocorrer no próximo domingo, com mando rubro-negro, pelo Campeonato Baiano, mas, considerando a situação relativamente tranquila do time na competição regional, o técnico Léo Condé deve modificar bastante a equipe que vai visitar o Cancão de Fogo. A tendência é que a maior parte dos titulares (ou mesmo todos) seja poupada em vista da preparação para o clássico.

Dos jogadores titulares frequentes até aqui apenas o volante Dudu, que havia sido multado e ficou de fora da partida contra o ABC de Natal por conta de uma confusão durante o Carnaval, e o lateral Lucas Esteves foram relacionados para o jogo no interior da Bahia. O restante do time, formado pelo goleiro Muriel, os zagueiros Wagner Leonardo e Camutanga, os laterais Zeca e Patric Calmon, os volantes Willian Oliveira e Caio Vinicius, o meia Matheusinho e os atacantes Osvaldo, Iury Castilho e Alerrandro, ficou em Salvador.

Na zaga, Condé convocou Cristián Zapata e João Victor, além Renato e Andrei, da base rubro-negra. Provavelmente os dois primeiros formarão a zaga titular. Com mais experiência e precisando ganhar ritmo de jogo, o Daniel Jr. deve começar vestindo a camisa 10 do Leão.

Nas laterais, Raul Cáceres e Lucas Esteves devem começar e, no ataque, a dupla deve ser formada por Zé Hugo e Eryc Castillo ou Mateus Gonçalves, uma vez que Everaldo, que vem entrando seguidamente na vaga de Osvaldo, pelo lado direito ofensivo, sofreu uma lesão muscular na coxa durante o treino do time na última segunda-feira e deve ficar, ao menos, três semanas sem jogar. Na frente, Caio Dantas deve entrar com a camisa 9.

Desafio como visitante

Na partida contra o Juazeirense, o Vitória vai enfrentar, mais uma vez, o desafio que vem sendo difícil para a equipe, que é jogar em estádios com gramado de qualidade inferior ao do Barradão e apresentar um bom desempenho. Em quatro jogos fora de casa no ano, o Leão venceu apenas um, contra o Jacuipense, na primeira rodada do estadual há quase um mês. De lá para cá, perdeu duas partidas (Barcelona e Jequié) e empatou uma (Altos).

Dessa vez, vai pegar um adversário que já foi superado na Toca. Pelo Baiano, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, e tão importante quanto, convenceu na partida contra o Juazeirense. No Adauto Morais, com uma equipe bastante modificada e alguns jogadores mais acostumados a jogar em campos com qualidade inferior, vai buscar superar as adversidades para somar mais três pontos e embalar de uma vez no Nordestão.