Vitória encara o Jequié com mudanças no time titular e estreias | A TARDE

Líder do Campeonato Baiano, o Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 30, para encarar o Jequié, fora de casa, pela 5ª rodada do estadual. Será a primeira vez que o time titular do Rubro-Negro sofrerá grandes mudanças nesta temporada. Nos primeiros quatro jogos, o técnico Léo Condé usou a mesma formação em três oportunidades, mudando apenas o centroavante na última rodada, contra a Juazeirense.

Dessa maneira, alguns dos novos contratados pelo clube terão a oportunidade de estrear com a camisa do Leão. Apenas dois jogadores considerados titulares foram relacionados para o jogo desta quarta: o zagueiro Camutanga e o volante Dudu.

Após o duelo diante da Juazeirense, no último domingo, 28, quando venceu por 3 a 0, o técnico Léo Condé já havia confirmado que faria mudanças na equipe. “Vamos colocar novos jogadores sem perder o que temos de melhor, que é nosso conjunto. Então, a partir de quarta-feira, vamos precisar rodar mais o elenco. Vamos mandar para campo uma equipe competitiva, mas sem correr riscos de lesão”, disse o comandante rubro-negro.

O colombiano Cristian Zapata, que deve ser titular contra o Jequié, é um dos seis contratados que ainda não estrearam e mesmo aos 37 anos, está ansioso para começar sua trajetória no futebol brasileiro, onde nunca nunca teve a oportunidade de atuar. “Quando era pequeno, olhava os grandes jogadores brasileiros, era sempre bom. É um sonho realizado jogar aqui no Brasil e estou contente de estar aqui”, disse o experiente zagueiro.

Escalação provável do Vitória: Muriel, Raul Cáceres, Camutanga, Cristián Zapata e Lucas Esteves; Dudu, Caio Vinícius e Mateus Gonçalves; Everaldo, Eryc Castillo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

Pelo lado do Jequié, o momento é de tranquilidade com a segunda vitória no Baianão. Após vencer o Bahia na estreia, o Jipão perdeu para Barcelona e Juazeirense, mas se recuperou ao aplicar 2 a 0 no Atlético na última rodada. A equipe ocupa a 5ª colocação na tabela do estadual, com seis pontos.

O técnico Gabardo Júnior não poderá contar com o centroavante Alex Gonçalves, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e vai cumprir suspensão automática. Para seu lugar, o escolhido deve ser Igor Bádio.

Escalação provável do Jequié: Marcos, Elivelton, Sérgio Baiano, Junior Henrique e Espeto Junior; Azevedo, Caetano e João Grilo; Willian Mococa, Kaynan e Igor Bádio. Técnico: Gabardo Júnior.

FICHA TÉCNICA

Jequié x Vitória, 5ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Estádio Waldomiro Borges, em Jequié

Data: Quarta-feira, 31/01/2024

Horário: 21h30

Árbitro: Marielson Alves Silva

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Patricia dos Reis do Nascimento

Jequié: Marcos, Elivelton, Sérgio Baiano, Junior Henrique e Espeto Junior; Azevedo, Caetano e João Grilo; Willian Mococa, Kaynan e Igor Bádio.

Vitória: Muriel, Raul Cáceres, Camutanga, Cristián Zapata e Lucas Esteves; Dudu, Caio Vinícius e Mateus Gonçalves; Everaldo, Eryc Castillo e Alerrandro.