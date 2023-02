Vitória encerra preparação e está pronto para enfrentar o Náutico

Nesta quarta-feira, 22, o Vitória encerrou a preparação para enfrentar o Náutico. O duelo está previsto para esta quinta-feira, 23, às 19h, no Barradão, em partida válida pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

Em treino realizado no campo 2, do CT Manoel Pontes Tanajura, o preparador do clube fez o aquecimento antes de liberar os jogadores para iniciar o treinamento com Léo Condé. O técnico ministrou um trabalho tático que foi dividido em duas partes, e também deu atenção à bola para ofensiva e defensiva.

Para encerrar o treino, o comandante tirou os titulares e comandou uma atividade de 7 contra 7 em campo reduzido, com participação dos jogadores considerados reservas.

Após os ajustes finais, Léo Condé convocou os 23 atletas para o jogo contra os pernambucanos. A concentração aconteceu logo após o fim do treino.