Vitória enfrenta o São Paulo para evitar crise no começo da Série A | A TARDE

A base da equipe titular do Vitória segue a mesma da Série B, com raras exceções. Suficiente para conquistar o título inédito da segunda divisão nacional e do Baiano após sete anos de jejum, não tem demonstrado a mesma competitividade na Série A do Campeonato Brasileiro.

Em um duelo competitivo contra o Botafogo, na última quinta-feira, no estádio Nilton Santos (Engenhão), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Léo Condé iniciou um processo mais significativo de mudança no time. Perdeu por 1 a 0, mas melhorou o desempenho, sobretudo no primeiro tempo.

Da equipe que iniciou o jogo com o Fogão, quase metade dos jogadores chegou em 2024. Além do goleiro Lucas Arcanjo, apenas a dupla de zaga Camutanga e Wagner, que ganhou a companhia do capitão Zeca em uma formação de três, o volante Dudu e o meia-atacante Matheusinho foram os remanescentes da Segundona.

Pressionado pelos resultados ruins no começo do Brasileirão, o técnico Léo Condé deve seguir o percurso, gradual, de mudanças nos titulares do Leão que entrarão em campo para pegar o São Paulo, neste domingo, 05, no Barradão, pela quinta rodada da competição nacional. O Rubro-Negro soma apenas um ponto em três jogos (a partida com o Cuiabá, na segunda rodada, foi adiada) e vai procurar vencer a primeira na competição nacional.

Mudanças possíveis

O meia Jean Mota, que chegou à Toca e recebeu a camisa 10, deve seguir como titular, apesar da atuação abaixo do esperado, diante do Botafogo. O lateral-direito Willean Lepo, que estreou bem no jogo passado, deve seguir na equipe cumprindo uma função de ala. Na zaga, Bruno Uvini provavelmente substituirá, mais uma vez, Camutanga, que sentiu o joelho e não joga.

No ataque, o treinador do Leão segue apostando no centroavante Alerrandro, que vem sendo muito criticado pela torcida, principalmente pela sucessão de gols perdidos nas últimas partidas. Ele foi o artilheiro da equipe, junto com Osvaldo, no Baianão, e ajudou bastante a equipe no começo da temporada. No jogo de logo mais, no Barradão, Condé deve preservar o jogo da exposição à torcida e provavelmente buscará uma alternativa para a frente do ataque.

Uma possibilidade é o recém-contratado Janderson, que, nas últimas duas partidas, foi o melhor que entrou no segundo tempo, aumentando a intensidade, criando chances e melhorando a dinâmica ofensiva do time. Ele jogava como centroavante no Botafogo, e pode ter uma oportunidade na posição. O centroavante Luiz Adriano, substituto imediato de Alerrandro, não tem conseguido render, mas pode ter uma oportunidade de iniciar contra o São Paulo.

Outra opção, já testada pelo treinador no ano passado, é Osvaldo como 'falso 9'. Enfrentando o ex-clube do jogador, Condé pode apostar no 'vovô' (na 'lei do ex') para vencer.

Na última partida, o adversário do Leão venceu por 3 a 1 o Águia de Marabá pela Copa do Brasil e o técnico Zubeldía poupou a maior parte dos jogadores titulares – vários, inclusive, sequer viajaram. Com os atletas descansados, a equipe que entrará em campo no Barradão deve ter força máxima, com ataque formado por André Silva, Calleri e Luciano.

Se vencer o Tricolor paulista, o Colossal pode respirar na competição, somando quatro pontos, a mesma pontuação do São Paulo, que tem ainda um jogo a mais. O triunfo será essencial não apenas para a posição na tabela, mas para a confiança Vitória em seu retorno à Série A, deixando a (e o risco da) Segundona, de fato, no passado.

