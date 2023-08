Vitória está entre os melhores visitantes da Série B 2023

A importante vitória por 2 a 1 fora de casa diante do Sport recolocou o Vitória na liderança da Série B. Além de desbancar o melhor mandante da segundona com autoridade, o Leão da Barra se notabiliza como um dos melhores visitantes do campeonato.

O Rubro-Negro baiano faz a segunda melhor campanha enquanto visitante, empatado com o Novorizontino em relação a pontuação. São 16 pontos somados fora de casa em 10 jogos, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. O time marcou 13 gols e sofreu nove, com saldo positivo quatro e aproveitamento de 53.33%. A equipe paulista tem um jogo e uma derrota a menos que o Vitória.

"Vou estar mentindo se falar que a gente esperava chegar nesse momento da competição com essa pontuação tão alta, não só o Vitória como várias equipes. Até porque a gente sabia que teria dificuldade ao longo da competição. Sempre ressalto, é um elenco sempre em formação, modificou muito da última temporada para essa, teve mudança de treinador, de atletas. Mas a gente esperava sim ter uma equipe competitiva como vem se apresentando sempre, mesmo nas derrotas o Vitória sempre se apresentou de forma competitiva. Claro que temos que manter os pés no chão, temos que ir para esse jogo difícil contra a Chapecoense, não tem jogo fácil independente de jogar em casa ou fora, tem que respeitar os adversários e não vai ser diferente nessa partida. Vamos recuperar os atletas, mobilizá-los da melhor forma possível e tentar quem sabe terminar o turno com esses 37 pontos, que seria de suma importância nesse momento", disse o técnico Léo Condé em coletiva.

Agora o foco do time vermelho e preto é o confronto diante da Chapecoense. A partida está marcada para a próxima segunda-feira, 24, às 19h, no Barradão, válida pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vindo de duas vitórias seguidas, o Rubro-Negro baiano agora soma 32 pontos com 11 vitórias, um empate e seis derrotas, com aproveitamento de 62%.