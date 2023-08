Vitória faz penúltimo treino com foco no Mirassol, próximo adversário

O elenco do Vitória voltou ao Barradão, na tarde desta quarta-feira, 30, para dar prosseguimento à preparação para o próximo desafio da Série B. O adversário é o Mirassol, em partida da 26ª rodada, marcada para as 19h15 de sexta-feira, 1º, no Barradão.

A preparação para o jogo contra o Mirassol começou com um pré-treino na academia de musculação. Na sequência, a comissão técnica apresentou um vídeo com detalhes sobre o Mirassol. Posteriormente, os jogadores realizaram um trabalho de aquecimento sob orientação do preparador físico Diego Kami Mura.

Já com a supervisão de Léo Condé, foram realizadas duas atividades táticas: posse de bola em campo reduzido e dez contra dez, onde cada equipe trabalhou a saída de bola, construção de jogadas ofensivas e ajustes defensivos.

Apenas Giovanni Augusto, que está se recuperando de uma fratura de costela e pneumotórax, não pôde participar integralmente dos treinamentos. O meia está em processo de recuperação e se juntará à equipe no dia 4 de setembro.

A equipe encerra a preparação para encarar o Mirassol na tarde desta quinta-feira, 31. Após o treino, o técnico Léo Condé vai escolher os 22 jogadores que serão relacionados para a partida e eles ficarão concentrados na chácara Vidigal Guimarães.