Vitória finaliza obras de revitalização de quadras no CT

Nesta terça-feira, 1º, o Vitória finalizou o mutirão de obras no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, com as pinturas das quadras poliesportiva e futsal no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura.

As quadras foram recuperadas e pintadas na cor vermelha e preta. Ao todo, são quatro quadras de futsal e uma poliesportiva no CT destinado à divisão de base.

Já na reta final das obras dentro do estádio, seguem a todo vapor as construções dos quatro novos camarotes e o novo acesso ao Barradão, que vai ter entrada pela Avenida Aliomar Baleeiro, logo após a chácara Vidigal Guimarães.