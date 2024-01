Vitória goleia o Vasco por 4 a 1 e está na terceira fase da Copinha | A TARDE

Pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vitória venceu o Vasco por 4 a 1 e garantiu a classificação para a fase seguinte. O duelo foi realizado no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, na tarde deste sábado, 13.

O Vasco saiu na frente logo no início da partida com Cauã, mas ainda no primeiro tempo Lawan marcou duas vezes para o Vitória e virou o placar. Após o intervalo, o Rubro-Negro ampliou o marcador com Rodrigo e Luis Miguel, garantindo a classificação para a terceira fase do principal torneio de base do Brasil.

Agora o Vitória vai encarar o Ibrachina, que foi adversário da fase de grupos. Na ocasião, as equipes empataram sem gols. Dessa vez, o duelo é eliminatório e vale uma vaga nas oitavas de final da competição. Em caso de nova classificação, o Leão vai enfrentar o vencedor de Coritiba e Juventus-SP.

O dia e o horário da partida da terceira fase serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).