Vitória inicia conversas para retorno do atacante Elkeson

Um velho conhecido pode voltar ao Rubro-Negro Baiano na temporada de 2023. O atacante Elkeson, que atuava no futebol chinês até essa temporada, teria dito que tem o desejo de vestir a camisa do Vitória para o último ano antes da aposentadoria, de acordo com o jornalista Anderson Matos, comunicador do Canal do Dinâmico, e apuração do site Arena Rubro-Negra.

Atualmente, o atleta está no Grêmio, mas sofreu uma lesão de grau um na parte posterior da coxa direita e, por ter contrato somente até o fim da temporada, não deve mais jogar com as cores do Imortal. O centroavante pensava em se despedir dos gramados na Arena do Grêmio, mas teve os planos cancelados por conta da lesão.

O maranhense chegou à divisão de base da Fábrica de Craques há quase 20 anos, em 2003, e permaneceu no clube até 2011, quando foi para o Botafogo. Após atuar no time carioca, Elkeson foi para o futebol chinês e representou dois clubes tradicionais do país, o Guangzhou Evergrande e o Shanghai SIPG.

Já em fim de carreira, o jogador chegaria para ser um reforço na equipe de João Burse para a Série B.