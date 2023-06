Vitória inicia preparação para pegar o Criciúma

Mesmo no feriado de Corpus Christi, elenco do Vitória deu início a preparação para o importante compromisso diante do Criciúma, válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta quinta-feira, 8, os atletas que viajaram para Muriaé-MG e atuaram na vitória por 2 a 1 contra o Tombense, realizaram atividades de ordem regenerativa. O protocolo dos trabalhos de recuperação física contou com exercícios na academia, bota de compressão pneumática, crioterapia e banheira aquecida, sob a observação do preparador físico Diego Kami Mura.

Em um dos campos da Toca do Leão, o técnico Léo Condé esteve com o restante do grupo. Após o aquecimento com o assistente de preparação Vinícius Franco, os atletas participaram primeiro de uma atividade de posse de bola e depois jogo em campo reduzido.

A novidade na atividade foi a presença do meia Giovanni Augusto. O atleta estava há um mês fora dos gramados, desde quando se lesionou na partida contra o Ceará, pela 4ª rodada.

O grupo retorna aos trabalhos na Toca do Leão nesta sexta-feira, 9, no turno da tarde. O Vitória lidera a segundona com 25 pontos somados em 10 jogos disputados.