Vitória planeja maior orçamento história para 2024; veja valores | A TARDE

Após conquistar seu primeiro título nacional, sendo campeão da Série B nesta temporada, o Vitória planeja ter o maior orçamento da sua história em 2024. Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 1º, o presidente Fabio Mota revelou quais são as metas para o clube na temporada.

"Estamos mandando um orçamento no valor de R$ 218 milhões. Para que o sócio entenda: Nós temos direitos a quatro campeonatos. Nós estamos programando o Campeonato Baiano até a final, Copa do Nordeste até a final, Copa do Brasil, pelo menos, até a quarta fase e Série A com cota da CBF e cota da Libra. Isso tudo dá R$ 196 milhões", iniciou, já prevendo resultados mínimos durante a temporada.

"E aí teremos, R$ 22.693.000 de patrocínio, R$ 21.800.000 de premiação, transações de atletas a gente está colocando uma média de R$ 18 milhões no ano. Receitas patrimoniais são mais R$ 4.387.000, royalties são R$ 3.223.000, diversos são R$ 1.740.000, 'Sou Mais Vitória' mais R$ 38.380.000, somando mais as lojas, vai dar R$ 218 milhões, mais R$ 21.607.000 de impostos." acrescentou o presidente.

Fábio Mota durante premiação da Série B | Foto: Victor Ferreira / EC Vitoria

Visando pelo menos duas finais das quatros competições que disputará, e garantiu que o planejamento orçamentário já está nas mãos do conselho deliberativo. Desta forma, o mandatário do Leão afirmou estar com as "mãos amarradas" esperando a aprovação para montar o elenco da próxima temporada.

"Nós mandamos o nosso planejamento orçamentário para o conselho deliberativo, que deve apreciar no dia 17 de dezembro, quando será a reunião. Então, tudo que eu falar de futebol, que Ítalo falar, estaremos com as mãos amarradas, porque dependemos da aprovação do orçamento para montarmos um novo elenco do Vitória" disse o presidente.

Apesar disso, Fábio garante que o clube não está parado, já que realizou renovações com diversos atletas e já está monitorando novos jogadores para jogarem as competições do ano de 2024, entre elas a Série A.

'Fizemos renovações com jogadores que já estão no clube. Isso quer dizer que estamos parados? Não. O Vitória já monitorou, o Vitória já sabe quem quer contratar, está conversando com essas pessoas, muitos de forma já avançada", garantiu Fábio Mota.





Serviços Total: R$ 218 milhões*

Patrocínio: R$ 22.693 milhões Premiação: R$ 21.800 milhões Transações de atletas: R$ 18 milhões Receitas patrimoniais: R$ 4.387 milhões Royalties: R$ 3.223.000 milhões Diversos: R$ 1.240 milhão 'Sou Mais Vitória': R$ 38.380 milhões Mais lojas e impostos, totalizando R$ 21.607 milhões *O restante dos valores para finalizar em R$ 218 milhões saíram de cota de TV e cota da Libra

*Estagiária sob supervisão de Daniel Genonadio