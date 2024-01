Vitória promove ação com instituições próximas ao Barradão | A TARDE

Na manhã deste domingo, 24, o Vitória realizou a ação Natal Solidário do Leão e realizou doações de brinquedos e alimentos a instituições no entorno do Barradão. A equipe capitaneada pelo diretor social Mário Bello, foi até ao Lar Vida, que fica na Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro Novo Marotinho, em Salvador,

Com a presença do Mascote Colossal, que alegrou às crianças, adolescentes e adultos, foram feitas distribuições dos brinquedos arrecadados com a campanha Natal Solidário do Leão e cestas básicas.

Os acolhidos pelo Lar Vida tiveram ainda a visita de dois atletas da equipe de basquete. O Lar Vida acolhe crianças, adolescentes e adultos com deficiência, em geral sem referência familiar que precisam de cuidados constantes.

As outras instituições beneficiadas com o Natal Solidário do Leão foram a Casa da Luz, projeto social em Canabrava e que atualmente acolhe 90 crianças de famílias carentes em situação de risco, e a Casa da Criança Bezerra de Menezes, associação filantrópica, voltada à comunidade carente também no bairro Canabrava, que fica no entorno do Complexo Esportivo do cube.