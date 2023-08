Vitória recebe o lanterna ABC mirando a liderança da Série B

Hoje tem Vitória em campo. Os comandados do técnico Léo Condé recebem a visita do ABC, logo mais às 21h30, no Barradão, em confronto válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o público ultrapasse a marca de 20 mil torcedores no Santuário Rubro-Negro. As equipes vivem momentos opostos no campeonato e tem seus objetivos bem definidos.

O Leão da Barra vem de um empate suado fora de casa por 2 a 2 contra a Ponte Preta e perdeu a liderança por para o Novorizontino. O time comandado por Léo Condé vem de uma sequência de quatro partidas sem perder, sendo três vitórias e um empate.

Já o ABC, lanterna da competição, está há cinco jogos sem vencer. A equipe busca a todo custo se afastar da zona de rebaixamento para se manter na segundona nacional. Vale salientar que nos últimos cinco jogos, o Mais Querido conseguiu apenas três pontos, dos últimos 15 disputados, com três empates e duas derrotas.

Leão da Barra terá retorno de zagueiro e outras mudanças

O técnico Léo Condé conta com a volta do zagueiro Camutanga, que cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos na última partida. Todavia, a equipe segue sem o lateral-esquerdo Felipe Vieira, o volante Rodrigo Andrade e do atacante Osvaldo, que seguem em recuperação de lesões musculares. Em relação ao time titular, Zeca retorna a lateral-direita no lugar de Railan, enquanto o meia Gegê perde a vaga para Jhonny Lucas, que deverá fazer a sua estreia entre os onze inciais do Leão.

Alvinegro tem reforços e desfalques de titulares

O técnico Alan Aal tem a disposição seis reforços contratados nesta janela de transferências: O goleiro Michael Fracaro (ex-Santa Cruz) o zagueiro Geovane (ex-Paraná), os laterais Jefinho (ex-Botafogo) e Alex Silva (ex- Al-Merreikh, do Sudão) o volante Nathan Melo (ex-Goiás) e do atacante Anderson Cordeiro, que estava no futebol turco. O volante uruguaio Agustín Rodriguez aguarda regularização.

O Elefante tem o retorno do atacante Fábio Lima que está recuperado de lesão, além do goleiro Simão, que cumpriu suspensão. Em compensação, o experiente Wallyson, ex-Vitória, sentiu um desconforto no pé direito e foi preservado e realiza tratamento em Natal. Já Afonso e Reis não viajaram a Salvador por opção da comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

Vitória x ABC, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Local: Barradão, em Salvador

Data: quarta-feira, 02/08/2023

Horário: 21h30



Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (Ambos do RJ)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)





Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Yan Souto, Wagner Leonardo e Matheusinho; Jhony Lucas e Dudu; Wellington Nem, Mateus Gonçalves e Léo Gamalho - Técnico: Léo Condé.

ABC: Simão; Alex Silva, Genílson, Habraão e Romário; Wallace, Ramon e Renan Bressan; Fábio Lima, Paulo Sérgio e Evandro - Técnico: Alan Aal.